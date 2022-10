Musk zomba da mídia sobre brincadeira de demissões no Twitter – CMIO

O empresário bilionário elogiou a “reportagem de ás” da CNBC depois que o veículo foi enganado por brincalhões

O CEO da Tesla e proprietário do Twitter, Elon Musk, disparou contra a grande mídia depois que homens se passando por funcionários recém-demitidos do Twitter enganaram os repórteres, com pelo menos dois meios de comunicação mordendo a isca antes de editar silenciosamente suas histórias.

A dupla de brincalhões foi vista circulando pela sede do Twitter em São Francisco com caixas na mão na sexta-feira, identificando-se aos jornalistas como ‘Rahul Ligma’ e ‘Daniel Johnson’ enquanto alegavam ser engenheiros de software recentemente demitidos.

Enquanto agências como CNBC e Bloomberg inicialmente cobriram a história com uma cara séria, citando até mesmo entrevistas com os dois homens, ambos os meios posteriormente alteraram seus artigos para observar que ‘Ligma’ e ‘Johnson’ eram prováveis ​​impostores, removendo qualquer menção direta ao embusteiros.

Acontece que “Rahul Ligma” não foi realmente demitido do Twitter, mas era apenas um cara aleatório com uma caixa que pegou a CNBC com uma piada Ligma Nuts pic.twitter.com/zVoPIf5ker — greg (@greg16676935420) 28 de outubro de 2022

Uma nota do editor adicionada ao artigo da CNBC afirma que, embora os homens alegassem ser “funcionários demitidos do Twitter”, vários relatos surgiram “sugerindo que era uma farsa.” A empresa disse que ainda não conseguiu confirmar as identidades dos dois indivíduos. Depois de publicar sua própria versão da história, a Bloomberg acrescentou mais tarde que os canais internos de comunicação do Twitter haviam “acendeu com a suspeita de que as pessoas que estavam partindo estavam encenando uma farsa e não foram de fato demitidas”.

Tendo comprado oficialmente o Twitter no início desta semana em um enorme acordo de compra de US $ 44 bilhões, Musk usou sua plataforma recém-adquirida para zombar dos jornalistas que caíram na brincadeira, destacando a CNBC “ás relatórios.”

Musk também brincou que “Ligma Johnson mereceu”, compartilhando imagens dos dois ‘funcionários demitidos’. Ele sutilmente destacou o meme do jogo de palavras que inspirou a farsa (com ‘Ligma’ pretendendo soar como ‘lamber meu…’).

Durante suas entrevistas com a mídia, os dois trapaceiros fizeram uma série de off-topic – e às vezes sem sentido – declaraçõescom ‘Ligma’ declarando que “Michelle Obama não teria acontecido se Elon Musk fosse dono do Twitter.” Seu parceiro ‘Johnson’ também expressou sérias preocupações sobre “o futuro da tutela de celebridades”, mencionando brevemente a estrela pop do início dos anos 2000, Brittney Spears, antes de parar.













Mesmo antes de Musk assumir oficialmente o gigante da mídia social, as notícias sugeriam que o empresário tentaria limpar a casa da empresa, incluindo uma reportagem do Washington Post alegando planos de demitir até 75% de seus 7.500 funcionários. Embora Musk tenha negado a acusação, insistindo que não há demissões em massa em andamento, ele demitiu um punhado de altos executivos imediatamente após assumir o controle da empresa na quinta-feira, incluindo o CEO Parag Agrawal.