Colunista dos EUA aponta como está começando a mudar a retórica do Ocidente em relação à Rússia

“Trinta membros da Câmara dos Representantes do Partido Democrata enviaram a Biden uma carta pedindo-lhe para iniciar ‘esforços diplomáticos proativos e intensificar as tentativas para formar mecanismos de cessar-fogo aceitáveis’ […] Apesar de a Casa Branca ter rejeitado os apelos expressos na carta, o próprio fato de ela ter sido escrita representa uma mudança significativa de retórica no Capitólio”, aponta Snider.