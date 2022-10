Chefe da OTAN liga China ao apoio do bloco à Ucrânia — CMIO

Os EUA devem continuar apoiando a Ucrânia porque uma vitória russa no conflito fortaleceria a China, afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg.

Uma Rússia vitoriosa “seja ruim para todos nós na Europa e na América do Norte, em toda a OTAN, porque isso enviará uma mensagem aos líderes autoritários – não apenas Putin, mas também a China – de que, pelo uso de força militar brutal, eles podem alcançar seus objetivos. metas,” Stoltenberg disse em entrevista ao Politico, cujos trechos foram publicados na sexta-feira.



“[It’s] importante que os aliados da OTAN se unam e abordem as consequências da ascensão da China – e com isso concordamos, e é exatamente isso que estamos fazendo”. ele apontou, referindo-se a Pequim sendo designada como “desafio” ao bloco no verão.

A declaração vem após as eleições de meio de mandato nos EUA em 8 de novembro, nas quais os republicanos devem obter ganhos significativos e recuperar o controle de pelo menos uma câmara do Congresso. Embora os democratas tenham se unido em seu apoio à Ucrânia, muitos republicanos, incluindo o líder da minoria na Câmara, Kevin McCarthy, indicaram recentemente que o fluxo de ajuda para Kiev pode diminuir significativamente ou até mesmo parar completamente após a votação.













No entanto, o chefe da Otan disse estar confiante “que também após as eleições de meio de mandato, ainda haverá uma clara maioria no Congresso – na Câmara e no Senado – para um apoio significativo e contínuo à Ucrânia.”

A assistência de Washington a Kiev deve ser mantida “em parte porque se [Russian President Vladimir] Putin vencer na Ucrânia, isso será uma catástrofe para os ucranianos”, disse. ele adicionou.

De acordo com Stoltenberg, a presença militar continuada dos EUA e também do Canadá na Europa foi, em geral, “essencial para a força e a credibilidade desse vínculo transatlântico.”

Os EUA têm sido o maior apoiador da Ucrânia desde o início de seu conflito com a Rússia no final de fevereiro, fornecendo a Kiev armas, fundos e inteligência. Washington já forneceu mais de US$ 17 bilhões em ajuda militar ao governo de Zelensky – muito mais do que os países europeus comprometeram coletivamente. As entregas de armas americanas incluíram hardware sofisticado, como lançadores de foguetes múltiplos HIMARS, obuses M777 e drones de combate.

Moscou tem criticado consistentemente a ajuda ocidental a Kiev, dizendo que isso apenas prolonga os combates e aumenta o risco de um confronto direto entre a Rússia e a Otan.