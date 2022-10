Moscou comenta nova estratégia nuclear dos EUA — CMIO

O principal documento de defesa deixa espaço para interpretação, diz um diplomata russo sênior

A Rússia está preocupada com o crescente número de cenários que permitem o uso de armas nucleares nas estratégias de defesa dos EUA e de outras potências ocidentais, disse o vice-chanceler Alexander Grushko neste sábado. Isso ocorre depois que o Pentágono divulgou sua postura nuclear atualizada no início desta semana.

Falando à agência de notícias RIA Novosti, o diplomata disse que Moscou “está acompanhando de perto a evolução” das doutrinas militares ocidentais, incluindo as apresentadas pelas potências nucleares – os EUA, o Reino Unido e a França.

“Também estamos observando o que está acontecendo com os veículos de entrega e com as próprias armas”, acrescentou Grushko.

O diplomata expressou alarme sobre a direção geral dos principais documentos de defesa ocidentais. Lamentando isso “a linguagem das estratégias nucleares é bastante vaga”Grushko observou que Moscou viu “um aumento no número de cenários, inclusive fora do contexto nuclear, que permitem o uso de armas nucleares”.

Enquanto isso, continuou Grushko, a postura nuclear da Rússia é muito específica e “evita qualquer ambiguidade”. O diplomata enfatizou que, a menos de um ataque nuclear direto, a Rússia poderia implantar armas atômicas “somente se a própria existência do Estado estiver ameaçada”.













Na quinta-feira, o Pentágono divulgou sua Estratégia de Defesa Nacional (NDS) de 2022, juntamente com a Revisão da Postura Nuclear e a Revisão da Defesa de Mísseis. O documento coloca “ênfase renovada no controle de armas nucleares, não proliferação nuclear e redução de risco”, enquanto identifica Rússia, China, Coréia do Norte e Irã como quatro potenciais adversários para o planejamento de armas nucleares.

Ao mesmo tempo, Washington deixou a porta aberta para opções como um primeiro ataque nuclear, enquanto permitia o uso de tais armas de destruição em massa para prevenir ataques convencionais. A decisão de rejeitar os limites ao uso de armas nucleares ocorre em meio a crescentes tensões com a Rússia e a China.

No entanto, o documento também afirmava que a “papel fundamental” de armas nucleares dos EUA “é deter ataques nucleares” e Washington consideraria implantar tais medidas apenas “em circunstâncias extremas para defender os interesses vitais dos Estados Unidos ou de seus aliados e parceiros”.

O Kremlin afirmou repetidamente que uma guerra nuclear nunca deve ser travada, enquanto adverte os países ocidentais contra o envolvimento em “provocante” retórica.