Reino Unido responde à acusação russa sobre Nord Stream — CMIO

Londres nega estar por trás da sabotagem do oleoduto, descartando a alegação de Moscou como uma “história inventada”

O Reino Unido rejeitou uma acusação russa de que orquestrou um ataque aos oleodutos Nord Stream no Mar Báltico. A declaração veio horas depois que Moscou afirmou que a Marinha Real estava envolvida nas explosões.

Escrevendo no Twitter no sábado, o Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou que Moscou “está recorrendo a falsas alegações de escala épica” em um esforço para afastar a comunidade global de “seu tratamento desastroso da invasão ilegal da Ucrânia”.

O ministério passou a denunciar a acusação como uma “história inventada” que “diz mais sobre os argumentos que estão acontecendo dentro do governo russo do que sobre o Ocidente”.

Enquanto isso, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, sinalizou que Moscou pretende chamar a atenção da comunidade global e do Conselho de Segurança da ONU para “uma série de ataques terroristas contra a Rússia nos mares Negro e Báltico” e ao envolvimento da Grã-Bretanha no assunto.













Mais cedo no sábado, o Ministério da Defesa russo alegou que agentes da Marinha Real “participou no planejamento, apoio e implementação” o plano para destruir os principais gasodutos Nord Stream. Não forneceu nenhuma prova direta para apoiar sua afirmação.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou anteriormente que a OTAN realizou um exercício militar durante o verão que contou com o uso intensivo de “equipamento de águas profundas”‘ próximo ao local onde ocorreram as explosões submarinas.

Os oleodutos, que foram construídos para fornecer gás natural russo diretamente à Alemanha, perderam pressão abruptamente em 26 de setembro, após uma série de explosões submarinas na ilha dinamarquesa de Bornholm.