ONU alerta para ‘ano mais mortal’ para palestinos – CMIO

O enviado de paz da organização pede a israelenses e palestinos que reconheçam “o que está em jogo” no conflito

Este ano provavelmente verá o maior número de todos os tempos de palestinos mortos por forças israelenses na Cisjordânia, alertou o enviado de paz da ONU para o Oriente Médio. O número de mortos está sendo monitorado pela agência humanitária da ONU.

“Até agora, 2022 está a caminho de ser o ano mais mortal para os palestinos na Cisjordânia desde [Office for the Coordination of Humanitarian Affairs] começou a rastrear sistematicamente as mortes palestinas em 2005”, Tor Wennesland disse em um briefing ao Conselho de Segurança da ONU na sexta-feira.

Ele acrescentou que o “situação já explosiva” só se deteriorará se não houver um retorno ao diálogo político.

“Peço à liderança israelense e palestina que reconheça o que está em jogo e tome as medidas necessárias para restaurar a calma”. disse Wennesland.













No total, 32 palestinos, incluindo seis crianças, foram mortos desde o início do ano pelas forças de segurança israelenses durante manifestações, confrontos, buscas e prisões, ataques e supostos ataques contra israelenses, e “outros incidentes”, disse Wennesland. Ele acrescentou que 311 palestinos, incluindo uma mulher e oito crianças, ficaram feridos.

O funcionário da ONU observou que os colonos israelenses na Cisjordânia realizaram 106 ataques a palestinos, ferindo 63 pessoas.

Durante o mesmo período, dois agentes de segurança israelenses foram mortos por palestinos e 13 ficaram feridos. Além disso, 25 civis israelenses ficaram feridos. Wennesland disse que as mortes e os ferimentos foram infligidos por palestinos durante ataques com tiros e abalroamento de carros, entre outros incidentes.

Ele acrescentou que os palestinos realizaram 115 ataques a civis israelenses, 100 dos quais envolveram o lançamento de pedras.