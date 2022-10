Preso mais velho de Guantánamo libertado — CMIO

Um paquistanês de 75 anos, que nunca foi acusado de um crime, foi mandado para casa após 17 anos na prisão

Os EUA ordenaram a libertação do preso mais velho do centro de detenção de Guantánamo no sábado e o devolveram ao Paquistão. O prisioneiro, que nunca foi julgado ou acusado formalmente, ficou detido por quase 20 anos após ser detido sob suspeita de ter ligações com a Al-Qaeda.

Saifullah Paracha, um empresário paquistanês de 75 anos, foi libertado depois de passar mais de 17 anos sob custódia dos EUA. As autoridades dos EUA alegaram que Paracha era um membro da Al-Qaeda “facilitador” que ajudou duas pessoas ligadas ao grupo terrorista com uma transação financeira.

O paquistanês, no entanto, insistiu repetidamente que não sabia que eles faziam parte da Al-Qaeda e alegou que não estava envolvido no apoio ao terrorismo.

Em comunicado, o Departamento de Defesa dos EUA não deu detalhes sobre o raciocínio por trás da decisão, mas disse que a detenção de Paracha é “não é mais necessário proteger contra uma ameaça significativa contínua à segurança dos Estados Unidos”.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, a repatriação foi possibilitada por “um extenso processo inter-agências”.













“Estamos felizes que um cidadão paquistanês detido no exterior finalmente se reencontrou com sua família”, disse. acrescentou.

Paracha foi apreendido por agentes do FBI na Tailândia em 2003 e inicialmente detido em uma prisão militar dos EUA em Bagram, Afeganistão, onde, segundo seus advogados, ele teve um ataque cardíaco. Ele foi então transferido para o famoso centro de detenção na Baía de Guantánamo, em Cuba, em setembro de 2004, onde permaneceu preso até sua libertação.

Em maio do ano passado, no entanto, o detento, que sofre de diabetes, doença arterial coronariana e pressão alta, foi notificado de que havia sido aprovado para liberação.

A American Civil Liberties Union (ACLU) diz que, desde 2002, cerca de 800 homens passaram por Guantánamo, onde muitos foram submetidos a tortura e outros tratamentos brutais. De acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, atualmente 35 detidos permanecem na Baía de Guantánamo, sendo 20 deles passíveis de transferência e três passíveis de revisão.

O centro de detenção foi criado pelo presidente dos EUA, George W. Bush, para hospedar terroristas estrangeiros capturados no exterior após os ataques de 11 de setembro. Várias administrações dos EUA prometeram fechá-lo, mas continua aberto, em grande parte devido a obstáculos legais e políticos.