General turco: é improvável que bomba nuclear dos EUA seja usada 'dentro do conflito na Ucrânia'

É improvável que as bombas nucleares B61-12 atualizadas sejam usadas contra a Rússia no meio da operação militar especial de Moscou na Ucrânia, uma medida que arriscaria desencadear uma guerra nuclear, disse à Sputnik o general aposentado do Exército turco Beyazit Karatas.

O general explicou que essas bombas, que estão em serviço nos EUA desde 1968, geralmente detonam no subsolo, causando um efeito de terremoto e destruindo abrigos, centros de comando subterrâneos e locais de armazenamento de bombas atômicas.

“Isso faz parte da política de dissuasão nuclear da OTAN“, disse Karatas, acrescentando que as bombas B61-12 primeiro tinham como alvo a União Soviética e atualmente são direcionadas contra a Rússia, após a desintegração da URSS em 1991.

“No entanto, a probabilidade de essas bombas serem usadas na crise da Ucrânia é baixa. Seu uso significaria o início de uma guerra nuclear, e é por isso que todos se comportam com cuidado e prudência”, argumentou o general aposentado turco.

Panorama internacional Rússia monitora doutrina nuclear dos EUA em meio à crescente ameaça de armas atômicas, diz MRE

Os comentários se seguiram a alegações da mídia dos EUA que, de acordo com os novos planos da Casa Branca, a implantação da bomba nuclear B61-12 modernizada nas bases da OTAN na Europa está programada para o final de 2022, e não para 2023.

“Embora não vamos discutir detalhes de nosso arsenal nuclear, a modernização das armas nucleares B61 dos EUA está em andamento há anos e os planos para trocar armas mais antigas com segurança e responsabilidade pelas versões atualizadas do B61-12 fazem parte de um esforço de modernização há muito planejado. Isso não está de forma alguma ligado aos eventos atuais na Ucrânia e não foi acelerado de forma alguma”, disse o porta-voz do Pentágono, general de brigada Patrick Ryder.

Em dezembro de 2021, foi relatado que o complexo industrial militar dos EUA havia entregue ao Pentágono a primeira amostra de produção da bomba atômica B61-12 atualizada.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por sua vez, deixou claro no início deste mês que Moscou não ameaça ninguém com armas nucleares, mas que são as potências ocidentais que usam a retórica nuclear, tentando fazer parecer que a Rússia está se preparando para desferir ataques com armas de destruição em massa.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse repetidamente que não poderia haver vencedores em uma guerra nuclear, observando que Moscou seguiu consistentemente a letra e o espírito do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP).

De acordo com a Doutrina Militar Russa e os Fundamentos da Política de Estado no Campo da Dissuasão Nuclear, Moscou só pode se referir a um ataque nuclear em caso de agressão contra a Rússia ou seus aliados com o uso de armas de destruição em massa, ou agressão com o uso de armas convencionais, quando a própria existência do Estado está ameaçada.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

