ANCARA, 30 de outubro – RIA Novosti. A Turquia está conduzindo uma diplomacia telefônica com Moscou sobre a situação do acordo de grãos em todos os níveis, disse uma fonte da RIA Novosti em Istambul.

A Rússia, conforme relatado anteriormente no Ministério da Defesa, suspende a participação na exportação de produtos dos portos da Ucrânia por causa do ataque terrorista nas águas de Sebastopol. No dia anterior, Kyiv atacou navios da Frota do Mar Negro e navios civis localizados nas estradas externas e internas da base de Sebastopol. Os navios e a infraestrutura atacados foram usados ​​para operar uma rota humanitária como parte de um acordo de alimentos.