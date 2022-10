EUA perderam liderança global em energia nuclear – chefe da AIEA – CMIO

Rafael Grossi diz que Washington deve “andar a pé” se quiser recuperar o primeiro lugar

Os EUA não são mais líderes na indústria civil de energia nuclear, tendo perdido seu lugar para a Rússia e a China, disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

Grossi fez seus comentários enquanto falava em uma conferência realizada pelo think tank Carnegie Endowment for International Peace (CEIP) na sexta-feira. O presidente do CEIP, Mariano-Florentino Cuellar, perguntou-lhe se a indústria nuclear civil dos EUA pode recuperar a proeminência, considerando que “os EUA não são o mesmo ator econômico em tecnologia nuclear comercial” como a Rússia e a China.

“Acho que este é um desafio para a América. Tradicionalmente era o líder, perdeu essa liderança”, disse. disse Grossi.

“Mas eu ouvi o [US] secretário de energia dizem que queremos reconquistar essa liderança. Claro, você tem que andar a pé”, ele adicionou. Grossi afirmou que a Rússia e a China mais “flexível” modelos de negócios permitem exportar tecnologia nuclear para o exterior.













Ao mesmo tempo, ele expressou confiança de que os EUA têm capacidade tecnológica para fortalecer sua indústria nuclear doméstica e expandir para mercados estrangeiros.

“Vejo decisões interessantes sendo tomadas para impulsionar a indústria nuclear doméstica, que é, claro, indispensável internamente por causa da situação energética aqui, mas também internacionalmente”. ele disse.

A secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, disse no mês passado que o governo do presidente Joe Biden está “comprometidos em restabelecer os Estados Unidos como líder em energia nuclear, não proliferação e ação climática”.

De acordo com um relatório de julho da S&P Global Commodity Insights, espera-se que a participação da produção de geração de energia nuclear nos EUA e na Europa diminua de aproximadamente 20% para 15% até 2035, enquanto a China planeja dobrar sua produção para quase 10%.