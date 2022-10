MOSCOU, 30 de outubro – RIA Novosti. Os leitores da edição polonesa da Interia criticaram a declaração do chefe do escritório de Vladimir Zelensky, Andriy Yermak, de que a Rússia teria realizado ataques terroristas na Crimeia para sair do acordo de grãos e chantagear os países ocidentais.

“O pessoal de Bandera parece ter enlouquecido. Primeiro eles disseram que os russos atiraram contra uma usina nuclear que eles próprios controlam, depois que eles atacaram sua própria ponte da Crimeia, e agora eles dizem que as tropas russas atiraram contra sua frota do Mar Negro, que é bobagem. Os ucranianos nos consideram tolos”, reclamou Logic.

A Rússia, conforme relatado anteriormente no Ministério da Defesa, suspende a participação na exportação de produtos dos portos da Ucrânia por causa do ataque terrorista nas águas de Sebastopol. No dia anterior, Kyiv atacou navios da Frota do Mar Negro e navios civis que estavam nas estradas externas e internas do ponto de base. O transporte e a infraestrutura atacados foram usados ​​para o funcionamento da rota humanitária como parte do “acordo de mercearia”.