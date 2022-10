Rússia convoca reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre ataque de drones de Kiev em Sevastopol

“Em relação ao ataque realizado pela Ucrânia em 29 de outubro, contra navios da Frota do Mar Negro envolvidos em garantir a segurança dos navios que transportam grãos ucranianos no âmbito da chamada Iniciativa do Mar Negro, a representação permanente da Rússia nas Nações Unidas notificou o secretário-geral da ONU que a Rússia está suspendendo sua participação”, escreveu Polyanski, em seu canal no Telegram.