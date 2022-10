Semicondutores, lítio, usinas solares: a estratégia ambiental do México apresentada aos EUA

Em encontro com o representante dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, abordou a agenda ambiental do país latino-americano para a redução dos gases de efeito estufa.

busca ser replicada em outros territórios do México, explicou o gabinete presidencial em comunicado. Sobre esta matéria, está sendo desenvolvida, em Puerto Peñasco, uma usina fotovoltaica com o objetivo de ser a instalação de produção de energia solar A estratégia de energia solar para Sonora, explicou o gabinete presidencial em comunicado. Sobre esta matéria, está sendo desenvolvida, em Puerto Peñasco, uma usina fotovoltaica com o objetivo de ser a instalação de produção de energia solar mais importante da América Latina até 2027.

A Presidência mexicana prometeu que a usina vai contribuir para a autossuficiência energética de Sonora e Baja California. O Plano Sonora, estimou o governador Alfonso Durazo, pode fazer parte das contribuições a serem apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que vai acontecer no Egito entre 6 e 18 de novembro.

Panorama internacional México fecha parceria com EUA para ampliar indústria de semicondutores

Além disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, disse que o país compartilha com os EUA o crescimento da geração de energia solar, geotérmica, eólica e hidráulica.

Como parte da agenda ambiental mexicana, o diretor da Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, apresentou o plano para reduzir as emissões de gás metano durante a exploração e produção de petróleo no país latino-americano.

Da mesma forma, a chefe do Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais, María Luisa Albores, apresentou ações da agência para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, entre as quais se destaca o programa de reflorestamento Semeando Vida, para captura de dióxido de carbono.

Participaram do encontro não apenas funcionários de ambos os países, mas também representantes das empresas Tesla, Ford México, México Invenergy, Sempra Infrastructure, General Motors México, Pattern Energy e Skyworks Solutions.





