Andrei Kostin diz que o comércio exterior do país mudou para liquidação em moedas nacionais

A Rússia está deixando de usar o dólar americano e o euro no comércio exterior, um processo que é “irreversível.” Isso de acordo com Andrei Kostin, chefe do VTB Bank, um dos maiores credores do país.

“Abandonar o dólar americano e o euro já é um processo irreversível para a Rússia. Levando em conta a tendência atual, nossos principais parceiros de comércio exterior no médio prazo serão a China, os países da EAEU, Turquia, Índia, Oriente Médio, América Latina e África. Mudar para moedas nacionais no comércio com este grupo específico de países é a principal prioridade para nós”, disse Kostin no Fórum Econômico da Eurásia em Baku na quinta-feira.

Além disso, de acordo com o banqueiro, a decisão tomada pelos EUA e outras nações ocidentais de congelar as reservas cambiais da Rússia no início deste ano mostra que nenhum país está a salvo de tal tratamento, uma situação que provavelmente afastará outras nações das principais moedas de reserva.

“Nenhum estado pode se sentir totalmente protegido nas condições de uma economia global centrada no dólar”, destacou Kostin.

Suas palavras ecoaram as declarações feitas no mês passado pelo presidente Vladimir Putin. Em meados de setembro, enquanto discutia medidas para reestruturar a economia do país sob sanções ocidentais, o presidente russo chamou a desdolarização de “um processo inevitável.”













A Rússia aprovou um plano de desdolarização da economia doméstica em 2018. Um pacote de medidas foi introduzido para acelerar o processo, com o objetivo de implementar as etapas em seis anos. No entanto, após as sanções econômicas sem precedentes impostas à Rússia na sequência de sua operação militar na Ucrânia, Moscou acelerou o processo de se afastar do que chama de “comprometido” dólar e euro. Um esquema de pagamento baseado em rublos para as exportações de gás foi implementado e as moedas nacionais começaram a ser usadas para liquidar o comércio exterior da Rússia com seus parceiros comerciais.

