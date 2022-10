O patrimônio líquido de Zuckerberg caiu US $ 100 bilhões este ano – Bloomberg – CMIO

A fortuna do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, despencou US$ 100 bilhões até agora este ano, informou a Bloomberg na sexta-feira, observando que o declínio foi o maior entre os indivíduos mais ricos do mundo monitorados pelo Índice de Bilionários.

“O CEO da Meta viu o maior sucesso entre os que estão na lista de riquezas” escreveu o meio de comunicação.

O patrimônio líquido atual de US$ 38,1 bilhões de Zuckerberg o torna a 28ª pessoa mais rica do mundo, um “deslumbrante queda” de um pico de US$ 142 bilhões em setembro de 2021. Menos de dois anos atrás, o magnata da tecnologia ficou em terceiro lugar depois de Jeff Bezos e Bill Gates.

A riqueza do empresário de 38 anos está em uma trajetória predominantemente descendente desde que ele mudou o nome da empresa de Facebook para Meta. O empresário detém mais de 350 milhões de ações da Meta, segundo a última declaração de procuração da empresa, citada pela Bloomberg.

A investida de Zuckerberg no Metaverse, um mundo virtual acessível através de óculos ou óculos, levou a uma avalanche de críticas, embora ainda exigisse bilhões de dólares todos os anos para ser concluído.













A Meta, que vem enfrentando dificuldades devido a uma queda na receita de publicidade online, concorrência do TikTok e crescente inquietação e ceticismo sobre o futuro do Metaverse, divulgou resultados decepcionantes no terceiro trimestre na quarta-feira. A receita reportada de US$ 27,7 bilhões, é uma queda de 4,5% em relação ao ano anterior e a segunda queda trimestral consecutiva para a empresa. A empresa de Zuckerberg nunca registrou queda nas vendas antes de 2022.

A Meta alertou que o quarto trimestre seria mais do mesmo, com receita mais fraca do que o esperado, de cerca de US$ 30 bilhões.

Desde o início do ano, as ações da Meta caíram mais de 61%. Eles fecharam quase 25% mais baixos na quinta-feira, a US$ 97,94 por ação. Em seu pico em setembro de 2021, o preço das ações da empresa chegou a US$ 382 por ação.

