Presidente russo pede alternativas ao SWIFT — CMIO

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu novas plataformas financeiras independentes para acordos internacionais, enfatizando que o surgimento de tais redes é certo, mas exigirá esforços de vários países.

Moscou vem promovendo seu próprio sistema de pagamento doméstico como uma alternativa confiável ao SWIFT desde que muitos dos bancos do país foram desconectados da rede financeira ocidental no início deste ano.

“A Rússia acredita que o processo de estabelecimento de novas plataformas financeiras internacionais é inevitável. Tais plataformas devem estar fora das jurisdições nacionais, ser seguras, despolitizadas, automatizadas e independentes de qualquer centro de controle único”, Putin disse na quinta-feira em uma reunião do Valdai Discussion Club.

Ele observou que a economia global deve ser mais aberta e imparcial, acrescentando que sistemas financeiros alternativos e descentralizados eliminariam a possibilidade de manipular a infraestrutura financeira global e permitiriam a liquidação eficiente, lucrativa e segura das transações internacionais.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Putin mira no modelo econômico ocidental

O sistema de mensagens interbancárias SPFS da Rússia foi criado no final de 2014 em resposta à primeira onda de sanções contra a Ucrânia. Garante a transferência de mensagens financeiras entre bancos dentro e fora do país.

Moscou também acelerou os esforços para se afastar do dólar americano e do euro em direção a acordos com moedas nacionais.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT