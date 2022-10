Banco central russo atualiza previsões de PIB e inflação — CMIO

O PIB do país deve agora contrair cerca de 3% em 2022, contra os 6% projetados anteriormente

A contração econômica da Rússia deverá ser muito menor do que se pensava anteriormente, de acordo com o último relatório do Banco Central da Rússia (CBR).

Em uma perspectiva aprimorada divulgada na sexta-feira, o regulador agora vê o PIB caindo de 3% para 3,5% este ano, contra a queda de 4-6% projetada anteriormente. No final de abril, esperava que o PIB encolhesse 8-10%. O banco central prevê que a economia volte a crescer em 2024-25.

Na sexta-feira, o CBR também manteve sua principal taxa de juros em 7,5% após seis cortes consecutivos, citando riscos de inflação mais alta. “Existe um equilíbrio entre riscos pró-inflacionários e desinflacionários em um horizonte de curto prazo. Quanto ao horizonte de médio prazo, os riscos pró-inflacionários ainda dominam e cresceram ligeiramente desde meados de setembro”, disse. disse o regulador.

De acordo com o relatório, a inflação anual continua a “desacelere gradativamente”. Em setembro, o crescimento dos preços ao consumidor desacelerou para 13,7% em termos anuais (após 14,3% em agosto) e recuou novamente para 12,9%, em 21 de outubro.

Apesar do declínio progressivo, as expectativas de inflação das famílias e empresas são altas e cresceram ligeiramente, em relação aos meses de verão, disse o CBR. As expectativas de inflação de médio prazo dos analistas estão ancoradas perto de 4%, acrescentou o regulador.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT