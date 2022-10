Produtor de gás russo revela queda dramática no fornecimento para a UE — CMIO

O fornecimento de gás russo à UE caiu quase 50% desde maio, enquanto as exportações para o Japão e a Coreia do Sul permaneceram no mesmo nível de 2021, revelou na quinta-feira o CEO da Novatek, o segundo maior produtor de gás da Rússia.

“Os suprimentos russos para a Europa diminuíram quase 50 bilhões de metros cúbicos de gás (bcm) nos últimos quatro a cinco meses. A partir de 1º de outubro, a queda atingiu 47%”, O CEO Leonid Mikhelson disse no Fórum Econômico da Eurásia em Baku, acrescentando que a UE quase reabasteceu o déficit aumentando o consumo de GNL em 65%.

De acordo com suas estimativas, a UE recebeu um total de 43bcm em volumes adicionais de gás através de seus terminais de GNL, com 29bcm chegando dos EUA.

Mikhelson sugeriu que o próximo inverno será o mais fácil dos próximos três, já que o bloco conseguiu aumentar seus estoques de gás. No entanto, ele alertou que, com a demanda restaurada na China, a economia global pode precisar de cerca de 60 a 70 milhões de toneladas de GNL nos próximos dois anos para compensar a redução do fornecimento de gás de gasoduto. Mikhelson também apontou a falta de novos grandes projetos até 2026.

Em sua opinião, o PIB global terá dificuldades para crescer em meio à disparada dos preços da energia, e a única maneira de conter a inflação e estabilizar os mercados é aumentar o investimento em novos projetos de energia de grande escala. E isso, segundo Mikhelson, só é possível com cooperação internacional.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT