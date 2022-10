UE aprova proibição de carros a gasolina — CMIO

Em breve, as montadoras enfrentarão novas regulamentações, obrigando-as a reduzir em 100% as emissões de CO2 até 2035

A UE chegou a um acordo que obrigaria as montadoras a reduzir em 100% as emissões de CO2 até 2035. A medida efetivamente proibiria a venda de carros novos a gasolina e diesel no bloco a partir desse ano.

O acordo foi fechado na quinta-feira entre negociadores dos Estados membros da UE, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, que todos devem concordar quando uma nova lei deve ser adotada dentro da UE.

“A Comissão Europeia congratula-se com o acordo alcançado ontem à noite pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho, garantindo que todos os novos automóveis e carrinhas registados na Europa terão emissões zero até 2035,”, disse a Comissão em um comunicado de imprensa após o anúncio do acordo.

O acordo também incluiu um corte de 55% nas emissões de CO2 para carros novos vendidos a partir de 2030 em relação aos níveis de 2021, o que supera a meta existente de redução de 37,5%.

O chefe de política climática da UE, Frans Timmermans, disse que o acordo é um sinal para todos que “A Europa está adotando a mudança para a mobilidade com emissões zero.”

De acordo com o comunicado de imprensa, o novo regulamento visa “para tornar o sistema de transportes da UE mais sustentável, proporcionar um ar mais limpo para os europeus e marcar um passo importante na concretização do Pacto Ecológico Europeu.”

O acordo é provisório e agora requer adoção formal pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da UE. O prazo para isso ainda não está claro.

