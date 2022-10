EUA adiam decisão sobre teto de preço do petróleo russo – WSJ – CMIO

O governo Biden supostamente quer evitar a volatilidade do mercado antes das eleições de meio de mandato

Autoridades dos EUA não planejam definir o nível do teto de preço proposto para o petróleo russo até depois das eleições de meio de mandato dos EUA em 8 de novembro, informou o Wall Street Journal na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

O governo Biden está preocupado que um anúncio de um teto de preços leve a um corte na oferta russa, cause volatilidade no mercado de petróleo e influencie os resultados das eleições de meio de mandato, explica o WSJ.

Moscou disse repetidamente que não forneceria petróleo e gás para nações que adotassem políticas comerciais que contradiziam os termos dos contratos existentes.

Inicialmente, esperava-se que o nível do teto de preço fosse definido até meados de outubro para dar tempo à indústria para se preparar para 5 de dezembro, quando os EUA e seus aliados planejam proibir as empresas em seus países de enviar, financiar e garantir o petróleo russo. , a menos que seja vendido abaixo do limite definido.













O atraso na finalização dos detalhes significa que o fornecimento que já está em trânsito no dia 5 de dezembro pode ser punido quando chegar com o comprador.

“Faltam aproximadamente 40 dias para 5 de dezembro, uma viagem típica para as rotas mais longas da Rússia dura de 45 a 60 dias. Portanto, estamos dentro da janela de uma carga encalhado, há algum risco de que os preços do petróleo possam subir à medida que os compradores fazem ofertas por fontes alternativas ”, o WSJ citou Kevin Book, diretor administrativo da ClearView Energy Partners.

Os EUA querem reduzir a receita de Moscou, mas ao mesmo tempo manter o petróleo russo fluindo para os mercados globais. De acordo com várias estimativas, o limite pode ser fixado em cerca de US$ 60 o barril.

