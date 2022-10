Curva de rendimento sugere recessão iminente nos EUA — CMIO

Um indicador importante do mercado de títulos está piscando em vermelho, de acordo com o Wall Street Journal

O spread entre os rendimentos da nota do Tesouro dos EUA de três meses e a nota de referência de 10 anos começou a ficar negativo esta semana, sinalizando riscos de recessão de curto prazo, informou o Wall Street Journal.

De acordo com a publicação desta quarta-feira, o spread entre as taxas se inverteu várias vezes desde o pregão de terça-feira. Terminou a sessão de quarta-feira abaixo de zero pela primeira vez desde 2 de março de 2020, durante o início da pandemia de coronavírus. Na quinta-feira, o spread encerrou o pregão em menos 11 pontos base, o nível mais negativo desde 28 de fevereiro de 2020.

O indicador da curva de rendimentos do Tesouro dos EUA tem um dos melhores históricos na previsão de recessões em uma série de variáveis ​​econômicas. Ele chamou com sucesso todas as recessões nas últimas décadas sem nenhum alarme falso. “As inversões precederam a crise financeira de 2008 e o crash do Covid-19, e não são vistas desde março de 2020”. escreveu o WSJ.

Até agora, quem duvidava dos apelos da recessão vinha apontando para esse spread, que conseguiu se manter positivo grande parte deste ano.

Enquanto isso, um número crescente de importantes investidores, executivos e analistas vem soando o alarme sobre o que está reservado para a economia dos EUA. Muitos deles estimam que há uma boa chance de uma recessão econômica nos próximos 12 a 18 meses, já que a inflação crescente continua sendo um problema persistente para a economia.

A pesquisa deste mês com economistas do WSJ também encontrou uma probabilidade de 63% de recessão dentro do ano, apontando para os aumentos das taxas de juros do Federal Reserve, que vieram rápidos e acentuados após anos sem atividade. Mais da metade dos entrevistados sugeriu que o banco central continuaria aumentando as taxas além do que era saudável, eventualmente desestabilizando a economia.

