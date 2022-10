Rússia sugere alternativa ao Canal de Suez — CMIO

O corredor Norte-Sul pode se tornar um substituto seguro para o Canal de Suez, disse o vice-primeiro-ministro da Rússia, Andrey Belousov, nesta sexta-feira, acrescentando que espera que o volume de carga russa por essa rota dobre até 2030.

Falando no Fórum Econômico da Eurásia, ele observou que o Corredor Internacional de Transporte Norte Sul (INSTC) e outras rotas alternativas estão ganhando importância devido à “mudanças globais dos mercados mundiais” para a China, Sudeste Asiático e Golfo Pérsico.

A infra-estrutura de transporte existente que tem sido historicamente focada no “Horizonte Leste-Oeste deixa de atender às tendências globais” de acordo com o vice-primeiro-ministro, enquanto o “A rota Norte-Sul pode se tornar um verdadeiro concorrente do Canal de Suez.”

Atualmente, a rota é a única artéria comercial de alto mar que conecta a Europa e a Ásia, e essa “monopolaridade” representa riscos para a economia global, disse o funcionário. Ele lembrou um incidente em 2021, quando um navio porta-contêineres ficou preso no Canal de Suez, provocando efeitos indiretos no comércio global.

O INSTC é um sistema de trânsito multimodal de 7.200 quilômetros que conecta rotas marítimas, ferroviárias e rodoviárias para movimentação de carga entre a Índia, Irã, Azerbaijão, Rússia, Ásia Central e Europa. Especialistas dizem que a rota pode reduzir os custos em cerca de 50% e economizar até 20 dias de tempo de viagem.

Em um esforço para construir novas cadeias logísticas e viabilizar a rota, a Rússia propôs estabelecer um operador internacional para o corredor Norte-Sul junto com o Irã e o Azerbaijão, disse o ministro.

A construção do INSTC começou no início dos anos 2000, mas desenvolvê-lo ainda mais assumiu uma nova importância à luz das sanções ocidentais, que forçaram a Rússia a transferir seus fluxos comerciais da Europa para a Ásia e o Oriente Médio.

