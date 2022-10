Canadá investirá em energia nuclear — CMIO

Quase US$ 1 bilhão financiará a construção do primeiro pequeno reator modular do país

O Canada Infrastructure Bank (CIB) chegou a um acordo com uma grande empresa geradora para fornecer US$ 970 milhões para financiar a construção do primeiro pequeno reator modular (SMR) do país. O anúncio foi feito pelo ministro canadense de Recursos Naturais, Jonathan Wilkinson, na terça-feira.

“Estamos fazendo isso porque a energia nuclear – como uma fonte de energia não emissora – é fundamental para o alcance das metas climáticas do Canadá e do mundo…

A energia nuclear é uma fonte que pode ajudar a alcançar nossas metas climáticas, ao mesmo tempo em que atende à crescente demanda futura,” Wilkinson disse sobre o negócio, conforme citado pela Reuters.

O Canadá pretende reduzir as emissões de gases de efeito estufa a zero até 2050 e vê a tecnologia SMR como parte fundamental desse objetivo.

O financiamento para o projeto virá na forma de um empréstimo a juros baixos do CIB, que será destinado ao trabalho preparatório, incluindo o desenho do projeto e a preparação do local, acrescentou Wilkinson.

O reator em si será projetado pela GE Hitachi Nuclear Energy e deverá fornecer eletricidade para cerca de 300.000 residências, de acordo com a Ontario Power Generation, receptora do empréstimo para o projeto. Ele diz que espera que o projeto seja concluído até 2030, enquanto a preparação do local começará ainda este ano.













Os SMRs são reatores nucleares menores que as usinas nucleares tradicionais. Ao contrário deste último, os SMRs podem ser construídos em fábricas e depois transportados para serem montados em um local do tamanho de dois campos de futebol.

O tamanho desses reatores não reduz sua eficiência, no entanto. Cada SMR é supostamente capaz de produzir energia suficiente para abastecer cerca de um milhão de residências – o mesmo que produzido por 150 turbinas eólicas terrestres.

De acordo com a Associação Nuclear Mundial, 15% da energia do Canadá atualmente vem de usinas nucleares.

