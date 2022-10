PayPal restabelece multa de US$ 2.500 por desinformação — CMIO

O processador de pagamento restaurou uma multa controversa apenas duas semanas depois que a reação do cliente forçou sua remoção

A gigante de pagamentos online PayPal readoptou discretamente uma política extremamente impopular que permite multar os usuários em US$ 2.500 toda vez que a empresa acredita que eles violaram seus termos de serviço com transgressões tão vagas quanto publicar “prejudicial, obsceno, assediante ou censurável” mensagens.

Embora o PayPal tenha removido a política ofensiva de seus termos de serviço no início deste mês após protestos generalizados e pedidos de boicote, os usuários notaram que uma variação do texto havia retornado na quarta-feira e foram às mídias sociais para chamar a empresa.

De acordo com os termos de serviço revisados, os comerciantes que “receber fundos por transações que violam a Política de Uso Aceitável” são avisados ​​de que estarão no gancho por US $ 2.500 por cada violação dessa política, com os fundos sendo deduzidos de suas contas a critério exclusivo do PayPal.













A Política de Uso Aceitável parece ter sido alterada para remover “promovendo desinformação” como uma infração digna de multa, embora a lista de atividades proibidas ainda inclua alguns descritores subjetivos. “A promoção do ódio, violência, intolerância racial ou outras formas discriminatórias,” “itens considerados obscenos,” e “certos materiais e serviços sexualmente orientados” são todos proibidos, embora infamemente difíceis de definir.

A lista do PayPal de “atividades restritas”, no entanto, ainda inclui “fornecer[ing] informações falsas, imprecisas ou enganosas.” Os usuários que se envolvem em atividades restritas podem não apenas enfrentar cobranças de US$ 2.500 por cada pedaço de desinformação, mas também correm o risco de perder totalmente o acesso à sua conta do PayPal.

Após a reação pública à multa de US$ 2.500 no início deste mês, o PayPal insistiu que a política havia sido enviada “em erro” e incluiu “informações incorretas.” O PayPal, disse a empresa, era “não multar pessoas por desinformação e essa linguagem nunca teve a intenção de ser inserida em nossa política.”

No entanto, a reinserção da linguagem controversa sugere que isso é realmente o que a empresa pretendia originalmente.

O processador de pagamentos recentemente foi criticado por políticos britânicos por supostamente se envolver em censura politicamente motivada, e alguns parlamentares ameaçaram introduzir uma legislação que impediria o PayPal e outras empresas de congelar as contas dos usuários por motivos políticos.