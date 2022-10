China continua sendo a principal ameaça para os EUA – Pentágono – CMIO

Apesar das crescentes tensões com a Rússia sobre a crise na Ucrânia, os generais americanos novamente colocaram Pequim como sua preocupação número um

A China continua sendo a principal ameaça à segurança nacional dos EUA, mesmo com o conflito na Ucrânia aumentando as tensões entre Washington e Moscou, informou o Pentágono em sua última avaliação anual de defesa.

“O desafio mais abrangente e sério para a segurança nacional dos EUA é o esforço coercitivo e cada vez mais agressivo da RPC (República Popular da China) para remodelar a região do Indo-Pacífico e o sistema internacional para atender aos seus interesses e preferências autoritárias.” disse o Pentágono na quinta-feira em seu relatório de Estratégia de Defesa Nacional (NDS) de 2022.

O Pentágono afirmou que Pequim procurou minar as alianças dos EUA na Ásia e alavancar sua crescente influência econômica e militar para “coagir seus vizinhos e ameaçar seus interesses”. Em particular, a China supostamente usou retórica e coerção cada vez mais provocativas contra Taiwan, ameaçando a paz e a estabilidade na região.













“Isso faz parte de um padrão mais amplo de comportamento desestabilizador e coercitivo da RPC que se estende pelo Mar da China Oriental, Mar da China Meridional e ao longo da Linha de Controle Real” na fronteira sino-indiana, afirmou o relatório. Enquanto isso, a China expandiu e modernizou quase todos os aspectos de seu Exército de Libertação Popular, “com foco em compensar as vantagens militares dos EUA”.

Mesmo liderando os esforços ocidentais para sancionar a Rússia e fornecer bilhões de dólares à Ucrânia em ajuda militar, os EUA aumentaram as tensões sobre Taiwan, que Pequim reivindica como parte de seu território soberano. A presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, visitou a ilha autônoma em agosto, depois de desafiar as advertências de Pequim de que a viagem encorajaria os separatistas em Taipei e prejudicaria as relações EUA-China. Depois que Pelosi viajou para Taiwan de qualquer maneira, a China respondeu cortando os laços militares e climáticos com Washington.

Por causa dos investimentos de Pequim na atualização de seu armamento nuclear, os EUA enfrentam o desafio de dissuadir duas grandes potências que possuem capacidades nucleares avançadas e diversificadas – China e Rússia – assim “criando novas tensões na estabilidade estratégica”, disse o Pentágono.













O relatório rotulou a Rússia de “ameaça aguda”, um degrau abaixo do “desafio de ritmo” apresentado pela China. “A invasão não provocada, injusta e imprudente da Rússia da Ucrânia ressalta seu comportamento irresponsável”, O secretário de Defesa Lloyd Austin disse em uma nota que acompanha o NDS. “Os esforços para responder ao ataque da Rússia à Ucrânia também destacam dramaticamente a importância de uma estratégia que alavanque o poder de nossos valores e nosso poderio militar com o de nossos aliados e parceiros.”

Austin disse que, ao contrário da China, a Rússia não pode “desafio sistemático” os EUA a longo prazo. Pequim é “o único concorrente lá fora com a intenção de reformular a ordem internacional e, cada vez mais, o poder de fazê-lo”, ele adicionou.

O Pentágono também identificou o Irã e a Coreia do Norte como ameaças significativas.

A China já se irritou por ser rotulada como uma ameaça à segurança dos EUA. “Nós nos opomos à mentalidade ultrapassada da Guerra Fria e à mentalidade de soma zero”, A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse no início deste mês.