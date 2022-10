China apoiará Rússia na ‘superação de dificuldades’

Os ministros das Relações Exteriores de Moscou e Pequim falaram por telefone depois que Xi Jinping ganhou mais cinco anos no poder

A China prometeu apoiar a Rússia enquanto enfrenta o poder combinado do Ocidente, disse o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, a seu colega russo Sergey Lavrov durante uma conversa por telefone na quinta-feira, na qual os dois funcionários prometeram apoiar um ao outro em seus esforços geopolíticos.

Pequim vai “apoiar firmemente o lado russo”, ajudando os esforços do presidente Vladimir Putin para “unir e liderar o povo russo para superar as dificuldades e eliminar os distúrbios”, assim como perceber “objetivos estratégicos de desenvolvimento” para reforçar o status da Rússia como uma grande potência no cenário internacional, de acordo com a leitura publicada pelo Ministério das Relações Exteriores da China.

“É o direito legítimo da China e da Rússia realizar seu próprio desenvolvimento e revitalização, que está totalmente em conformidade com a tendência de desenvolvimento da época”, disse. disse o comunicado de imprensa de Pequim. “Qualquer tentativa de bloquear o progresso da China e da Rússia nunca terá sucesso.”

Os principais diplomatas reafirmaram sua “confiança mútua e apoio firme” e prometeu trabalhar juntos para levar ambos os países ao próximo nível de tal forma que não só beneficiaria ambas as nações, mas “proporcionar mais estabilidade ao mundo turbulento”. Lavrov também parabenizou Xi Jinping por sua recente reeleição como secretário-geral do Partido Comunista Chinês.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov agradeceu a Pequim por apoiar os esforços da Rússia para alcançar um “solução justa da situação em torno da Ucrânia” e inviabilizar os supostos planos de Kiev de detonar uma arma de destruição em massa em uma provocação de bandeira falsa que poderia ser usada para exigir mais pressão sobre Moscou e ajuda militar adicional do Ocidente.













O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, entrou em contato com seus colegas nos EUA, Reino Unido, França, Turquia, Índia e China sobre a possível provocação ucraniana nesta semana.

Os principais diplomatas dos EUA, Reino Unido e França emitiram uma declaração conjunta na segunda-feira rejeitando as alegações de Moscou como “alegações transparentemente falsas”, Contudo. Seu colega ucraniano, Dmitry Kuleba, também negou as acusações e culpou Moscou por realizar uma campanha de desinformação que “pode ter como objetivo criar um pretexto para uma operação de bandeira falsa”.