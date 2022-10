Biden volta atrás na promessa nuclear — CMIO

O Pentágono não conseguiu impor um limite ao uso da opção atômica, apesar da promessa do presidente

O Pentágono divulgou na quinta-feira em seu tão esperado relatório de Estratégia de Defesa Nacional (NDS) que, dadas – como chamou – as crescentes ameaças à segurança contra os EUA e seus aliados, Washington deve deixar a porta aberta para opções como um primeiro ataque nuclear. . Também permitiu o uso de armas atômicas para evitar ataques convencionais.

Essa conclusão foi aprovada pela Casa Branca após a revisão completa do Pentágono das políticas nucleares de “sem primeiro uso” e de “propósito único”, e vai contra as promessas de campanha do presidente Joe Biden.

“Essas abordagens resultariam em um nível de risco inaceitável, à luz da gama de capacidades não nucleares que estão sendo desenvolvidas e colocadas em campo por concorrentes que podem causar danos de nível estratégico aos Estados Unidos e seus aliados e parceiros”. disse o NDS. “Alguns aliados e parceiros são particularmente vulneráveis ​​a ataques com meios não nucleares que podem produzir efeitos devastadores.”

Biden prometeu enquanto concorre à presidência em 2020 que trabalharia para reduzir os usos potenciais do armamento nuclear dos Estados Unidos. “O único propósito do arsenal nuclear dos EUA deve ser dissuadir – e se necessário, retaliar – um ataque nuclear. Como presidente, trabalharei para colocar essa crença em prática, em consulta com nossos aliados e militares”.













A decisão de rejeitar os limites ao uso de armas nucleares ocorre em meio a crescentes tensões com a Rússia e a China. Pequim está investindo pesadamente na expansão e modernização de suas capacidades nucleares, disse o Pentágono. “Até a década de 2030, os Estados Unidos, pela primeira vez em sua história, enfrentarão duas grandes potências nucleares como concorrentes estratégicos e potenciais adversários”.

Washington não usará ou ameaçará usar armas nucleares contra estados não nucleares que são parte do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, de acordo com o relatório do NDS. “Para todos os outros estados, permanece uma gama estreita de contingências nas quais as armas nucleares dos EUA ainda podem desempenhar um papel na dissuasão de ataques que tenham um efeito estratégico contra os Estados Unidos ou seus aliados e parceiros.”













O relatório classificou a China como a ameaça número um à segurança nacional contra os EUA, apesar das crescentes tensões com Moscou sobre o conflito na Ucrânia. O secretário de Defesa Lloyd Austin disse que a China está “o único concorrente com a intenção de reformular a ordem internacional e, cada vez mais, o poder de fazê-lo”.

Os EUA continuam a ser a única nação que já usou armas nucleares contra outro país – as bombas atômicas lançadas sobre o Japão em agosto de 1945.