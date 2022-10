Musk demite altos executivos do Twitter – mídia – CMIO

Nem Twitter, Musk ou os quatro funcionários em questão comentaram publicamente as demissões relatadas.













Embora Musk tenha negado relatos de que planeja um abate em massa dos 7.500 funcionários do Twitter, o bilionário deixou claro anteriormente que estava descontente com o desempenho de Agrawal como executivo-chefe, dizendo “Não tenho confiança na gestão” em um arquivo de negócios. Agrawal ficou no cargo por menos de um ano, tendo assumido o cargo de CEO Jack Dorsey em novembro passado, depois que o cofundador do site deixou o cargo abruptamente.

Como parte do acordo multibilionário com Musk para comprar a plataforma de mídia social – que deveria ser concluído até sexta-feira sob os termos do acordo – Agrawal deve receber US$ 42 milhões em indenização após sua rescisão, de acordo com uma estimativa citada por Reuters.

Como chefe do Twitter “legal, política e confiança”, Gadde gerou controvérsia em mais de uma ocasião, incluindo uma aparição controversa no popular podcast Joe Rogan Experience ao lado de Dorsey. Ela também desempenhou um papel de liderança na decisão de banir permanentemente o ex-presidente Donald Trump do site, atraindo críticas acaloradas de muitos conservadores.

Embora não tenha ficado claro por um tempo se Musk seguiria com os planos de compra da empresa, inicialmente divulgados no início deste ano, uma ação movida pelo Twitter acabou ajudando a forçar o acordo. O CEO da SpaceX e da Tesla declarou que pretende afrouxar as políticas de fala da plataforma e afirma que não está comprando o Twitter para “fazer mais dinheiro,” mas sim para “ajudar a humanidade”.