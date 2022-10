Biden questiona as intenções nucleares de Putin — CMIO

O presidente dos EUA afirmou que seu colega russo continua falando sobre o assunto

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou ceticismo sobre as garantias de Moscou sobre o uso de armas atômicas, poucas horas depois que o presidente russo, Vladimir Putin, argumentou que seu país não tem motivos lógicos para tomar uma medida tão drástica. Ele acusou o Ocidente de moldar a opinião pública para culpar a Rússia por uma possível “incidente nuclear” na Ucrânia.

Questionado sobre os comentários de Putin na quinta-feira de que Moscou não tem nada a ganhar com a implantação de armas nucleares na Ucrânia, Biden respondeu com uma pergunta própria, dizendo: “se ele não tem intenção, por que ele continua falando sobre isso?”

“Por que ele fala sobre a capacidade de usar uma arma nuclear tática? Ele tem sido muito perigoso em como ele abordou isso. Ele pode acabar com tudo isso, sair da Ucrânia. acrescentou Biden.

Durante um evento em um think tank sediado em Moscou no início do dia, Putin foi questionado se o mundo estava realmente à beira de uma guerra nuclear, dada a retórica cada vez mais preocupante na mídia ocidental e o recente alerta de Biden sobre um “Armagedom nuclear”.

O presidente russo falou longamente sobre armas nucleares e alegações ocidentais, reiterando que Moscou nunca ameaçou usar armas nucleares, muito menos mencionou uma arma tática. As autoridades russas nunca “disse proativamente qualquer coisa” sobre o uso de armas nucleares, a menos que em resposta a declarações provocativas de líderes ocidentais.

“Não temos necessidade de fazer isso, não há sentido para nós nisso – nem politicamente nem militarmente”. Putin disse em resposta à especulação persistente de que Moscou poderia lançar um “tático” arma nuclear na Ucrânia.













Putin prometeu defender o território e as pessoas da Rússia usando “todas as forças e recursos que temos” – observações amplamente interpretadas como um alerta nuclear velado por especialistas e funcionários ocidentais. Na quarta-feira, em meio ao exercício nuclear “Steadfast Noon” da OTAN, Putin supervisionou pessoalmente os exercícios militares decretando um ataque nuclear de retaliação.

Mesmo quando Biden e líderes aliados emitiram alertas terríveis sobre o potencial de conflito nuclear na Europa Oriental, a comunidade de inteligência dos EUA esclareceu repetidamente que não vê sinais de guerra nuclear iminente, com o diretor da CIA William Burns dizendo que não há “provas práticas” sugerindo o “ameaça iminente de usar armas nucleares táticas” pela Rússia.

Na quinta-feira, Putin passou a argumentar que tais alegações infundadas são parte de um plano para incriminar Moscou por qualquer possível “incidente nuclear” na Ucrânia para justificar a continuação das hostilidades e manchar a reputação da Rússia em todo o mundo.













“[Western nations] estão buscando algum tipo de incidente nuclear para responsabilizar a Rússia e inflar uma nova rodada de luta com a Rússia, sanções contra a Rússia e assim por diante”, Ele continuou. Tal provocação serviria “influenciar nossos amigos, nossos aliados, influenciar estados neutros, dizer a eles: veja quem você apoia lá, que país terrível é a Rússia.”

Nos últimos dias, a Rússia afirmou que Kiev procura implantar um “bomba suja” – uma munição convencional equipada para dispersar material radioativo – com Putin até afirmando na quinta-feira que a inteligência russa sabe onde a arma está sendo preparada. Moscou levou a questão ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, embora a Ucrânia e seus apoiadores ocidentais tenham rejeitado as alegações da Rússia como “absurdo.”