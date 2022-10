Japão quer comprar mísseis Tomahawk dos EUA – mídia – CMIO

O governo japonês está nos estágios finais de fechar um acordo para comprar mísseis de cruzeiro Tomahawk fabricados nos EUA, de acordo com uma reportagem da mídia local, que veio poucos dias depois de Tóquio concluir uma compra separada de vários milhões de dólares de mísseis americanos de curto alcance.

O jornal japonês Yomiuri noticiou pela primeira vez o acordo Tomahawk na sexta-feira, citando fontes governamentais não identificadas que disseram que Washington “geralmente aceito a mudança” e agora é “fazer ajustes finais” ao acordo.

Tóquio está agora revisando sua Estratégia de Segurança Nacional para colocar um foco maior em “capacidades de contra-ataque para destruir bases de lançamento de mísseis inimigas para fins de autodefesa”, disse o jornal, acrescentando que o Tomahawk poderia servir ao propósito.













Embora o modelo exato da arma não tenha sido especificado no relatório, algumas variantes teriam um alcance operacional de mais de 1.600 quilômetros, de acordo com o desenvolvedor do míssil, Raytheon, colocando-os bem ao alcance de algumas áreas da China. Coreia do Norte e Extremo Oriente da Rússia. Fontes do governo japonês disseram acreditar que os lançadores de alguns navios de guerra podem ser modificados para acomodar os Tomahawks, que são projetados para serem disparados de navios navais.

O secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, disse mais tarde à Reuters que está ciente do relatório do Yomiuri, mas se recusou a oferecer detalhes, dizendo apenas que “O governo está considerando as capacidades de contra-ataque, mas nenhum detalhe específico foi decidido.”

No início deste mês, Tóquio fechou um acordo para comprar 32 mísseis SM-6 Block I dos Estados Unidos por um custo estimado de US$ 450 milhões. Também produzidas pela Raytheon, as munições têm um alcance de apenas 240 km, ficando muito aquém do Tomahawk, e são projetadas para atingir meios aéreos, incluindo helicópteros, jatos, drones e até outros mísseis. Essa venda ainda deve ser autorizada pelo Congresso dos EUA, no entanto.