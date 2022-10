Coreia do Norte dispara dois mísseis balísticos — CMIO

Washington e Seul afirmam que uma série de lançamentos recentes de Pyongyang foram realizados em preparação para um teste nuclear

A Coreia do Norte disparou dois mísseis balísticos de curto alcance em sua costa na sexta-feira, o mais recente de uma série de lançamentos desde o início deste mês, disseram militares sul-coreanos.

O Estado-Maior Conjunto de Seul (JCS) disse que “detectou os lançamentos da área de Tongchon na província de Kangwon.” A cordilheira de Tongchon está localizada a cerca de 60 km (37 milhas) da fronteira intercoreana. Parece estar mais perto do território sul-coreano do que qualquer outro local de lançamento usado por Pyongyang este ano.

As forças sul-coreanas estão “manter uma postura de plena prontidão em estreita cooperação com os Estados Unidos”, disse o JCS em uma mensagem de texto enviada à mídia, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As autoridades japonesas disseram mais tarde que os mísseis norte-coreanos caíram no Mar do Japão, fora da zona econômica exclusiva de Tóquio.

O teste de Pyongyang acontece no último dia da Coreia do Sul "Hogo" exercícios navais anfíbios, que também envolveram um número não especificado de tropas americanas. Na segunda-feira, Seul e Washington também devem iniciar sua parceria "Tempestade Vigilante" simulados, que devem envolver mais de 200 caças.













A Coreia do Norte sempre expressou raiva por tais exercícios, chamando-os de ensaio para uma invasão de seu território. De acordo com Pyongyang, seus testes intensificados de mísseis balísticos nas últimas semanas foram justificados “contramedidas” às ações agressivas da Coreia do Sul e dos EUA.

Seul e Washington afirmam que os lançamentos foram realmente realizados em preparação para o primeiro teste nuclear da Coreia do Norte desde 2017.

Na terça-feira, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse ao parlamento: “parece que eles [Pyongyang] já completaram os preparativos para um sétimo teste nuclear.” Os EUA, a Coreia do Sul e o Japão alertaram no dia seguinte que tal medida seria recebida com uma resposta “sem paralelo”.

Pyongyang colocou uma moratória nos testes nucleares em 2018 após o início das negociações de paz entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e o então presidente dos EUA, Donald Trump. Mas as negociações logo pararam devido à relutância de Washington em suspender as sanções. Apesar de afirmar que estava pronto para considerar “alguma forma de diplomacia” com a Coreia do Norte, o governo Biden até agora não conseguiu lançar qualquer diálogo significativo com a Coreia do Norte.

No mês passado, Kim declarou seu país um “irreversível” energia nuclear, sinalizando efetivamente o fim das negociações sobre a desnuclearização da Península Coreana. Ele disse que a Coreia do Norte colocará ênfase no desenvolvimento de armas nucleares táticas e está pronta para realizar vários testes atômicos como parte do programa.