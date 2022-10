Alemanha e França concordam em resistir aos planos dos EUA – Politico – CMIO

Scholz e Macron supostamente consideram o esquema de incentivo planejado de Washington para investidores estrangeiros como concorrência desleal

Os líderes da Alemanha e da França chegaram a um consenso de que a UE terá que retaliar contra os EUA se prosseguir com os cortes de impostos e benefícios energéticos planejados, destinados a incentivar as empresas a mudar a produção para os Estados Unidos.

O site de notícias Politico afirmou na quinta-feira que o chanceler Olaf Scholz e o presidente Emmanuel Macron estão preocupados com a Lei de Redução da Inflação da Casa Branca, que eles consideram “protecionista.”

O assunto teria sido discutido em seu almoço em Paris no dia anterior. De acordo com o jornal, citando “pessoas familiarizadas com suas discussões”, os dois líderes concordaram que o plano de subsídio estatal anunciado pelos EUA constituiria concorrência desleal e não deveria ficar sem resposta.

O Politico observou que seu acordo veio apesar das diferenças de opinião entre Scholz e Macron em outras questões importantes, incluindo energia e defesa.

Para contrariar os planos de Washington, Paris e Berlim teriam concordado em propor esquemas de incentivo semelhantes em toda a UE para empresas.













No entanto, se implementada, a medida arriscaria desencadear uma guerra comercial entre o bloco e os EUA, afirmou o artigo.

Aparecendo no canal de TV France 2 na noite de quarta-feira, Macron pediu um “Compre o ato europeu como os americanos,” acrescentando que a UE deve “reserva [our subsidies] para os nossos fabricantes europeus.”

“[Scholz and I] temos uma convergência real para avançar no tema, tivemos uma conversa muito boa”, acrescentou Macron.

No entanto, as duas potências europeias ainda não planejam entrar no modo de confronto, segundo o Politico, e preferem chegar a um acordo com os EUA na mesa de negociações.

De acordo com o artigo, isso poderia ser feito através da ‘Força-Tarefa UE-EUA sobre a Lei de Redução da Inflação’, criada na terça-feira durante uma reunião entre a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o vice-conselheiro de segurança nacional dos EUA, Mike Pyle.

Além disso, uma reunião informal dos ministros do comércio da UE será realizada em Praga na próxima segunda-feira, com a presença da enviada comercial dos EUA, Katherine Tai, no evento.