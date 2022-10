Pentágono enfrenta acusações de tráfico humano – WaPo – CMIO

As bases militares dos EUA no Golfo Pérsico dependem de “exércitos de homens e mulheres” submetidos a práticas coercitivas, afirma o jornal

As bases militares americanas na região do Golfo Pérsico usam os serviços de subcontratados cujos funcionários podem ser classificados como vítimas de tráfico humano, informou o Washington Post na quinta-feira. A lei federal dos EUA proíbe o pagamento de dinheiro do contribuinte a empreiteiros que permitem tais práticas.

Trabalhadores estrangeiros em países árabes, incluindo Catar e Kuwait, são empregados sob o controverso “sistema kafala”, que exige que um cidadão, geralmente o empregador, assuma o controle legal do funcionário. Os críticos dizem que o esquema é propenso a abusos, impossibilitando os trabalhadores de deixar os empregos quando quiserem e, de outra forma, os coloca em desvantagem.

De acordo com o Washington Post, os empreiteiros militares dos EUA que contratam pessoal servil e pouco qualificado para as bases do Pentágono no mundo árabe estão envolvidos em tais abusos. Ele cita os relatos de dezenas de trabalhadores, relatando que seus passaportes foram retirados para limitar seus movimentos ou que pagaram uma alta taxa de entrada para conseguir um emprego em uma instalação dos EUA, o que poderia levar anos para ser pago.

A lei federal dos EUA contra o tráfico de pessoas exige que os contratados investiguem as alegações de tais abusos, mas os trabalhadores acreditam que oficiais militares dos EUA, contratados de defesa e agências de recrutamento do Golfo concordaram em fechar os olhos.

“Um dia, compartilhamos com nosso gerente de projeto que havíamos pago essa taxa, mas ele disse [the company is] desamparado,” um dos entrevistados, ex-funcionário da Base Aérea de Al Udeid, no Catar, disse ao jornal.

"Acho que é um entendimento mútuo. Os gerentes americanos sabem da taxa e não dizem nada. Eles evitam falar sobre isso", ele adicionou.













A taxa de entrada pode chegar a milhares de dólares, e pessoas em países como Índia, Nepal e Bangladesh geralmente obtêm empréstimos com juros altos ou vendem seus ativos para pagá-los. Seus salários na região do Golfo podem ser inferiores em uma ordem de magnitude do que lhes foi prometido em seu país de origem. O relatório estimou que as pessoas entrevistadas ganhavam entre US$ 1,52 e US$ 3,70 por hora.

O US Government Accountability Office (GAO) considera essas taxas uma forma de servidão por dívida, observou o Washington Post.

“Temos regulamentos muito claros agora dizendo que você não pode cobrar taxas de recrutamento”, disse ele. Latesha Love, diretora de assuntos internacionais e comércio do GAO, disse ao jornal. “Ter passaportes e coisas dessa natureza não é algo que pode ser feito em contratos com nossos dólares federais.”

Firmas específicas indicadas pelo jornal negaram tolerar abusos contra trabalhadores e disseram que estavam trabalhando para erradicar tais práticas.

O relatório faz parte de uma nova série escrita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos e seus parceiros de mídia em todo o mundo, incluindo o Washington Post, que se concentra no tráfico de pessoas.