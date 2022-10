Denunciante de crimes de guerra será processado – CMIO

Um ex-advogado que expôs supostos assassinatos por tropas australianas no Afeganistão diz que está pronto para que seu caso seja ouvido no tribunal

O ex-advogado militar David McBride, que revelou supostos crimes de guerra cometidos por forças especiais australianas no Afeganistão, será julgado por um júri no ano que vem depois que sua tentativa de evitar o processo sob as leis de denunciantes do país foi frustrada pelo governo na quinta-feira.

Em 2017, McBride compartilhou informações com a mídia sobre uma série de supostos crimes de guerra cometidos por tropas australianas durante seu deslocamento no Afeganistão entre 2007 e 2014. Ele disse que foi à emissora ABC somente depois de levantar a questão internamente e com as agências de supervisão.

O inquérito de Brereton, que resultou de seus vazamentos, encontrou evidências críveis para apoiar as alegações de pelo menos 39 assassinatos de civis afegãos por forças especiais australianas. Em alguns casos, as tropas juniores foram instruídas pelos comandantes a atirar nos prisioneiros “para conseguir a primeira morte do soldado”, o relatório lido.

As audiências de quinta-feira na Suprema Corte do Território da Capital Australiana em Canberra teriam durado apenas 15 minutos, em vez dos quatro dias planejados.

A equipe jurídica de McBride estava procurando proteger seu cliente de processos sob a Lei de Divulgação de Interesse Público, que existia desde 2013. No entanto, eles optaram por retirar sua moção depois que os advogados do governo tentaram suprimir algumas das provas preparadas pela defesa em público leis de imunidade de juros, argumentando que a divulgação dos dados seria prejudicial à segurança nacional.













Isso significa que o julgamento de McBride, que estava agendado anteriormente para 2023, seguirá em frente. O ex-advogado militar enfrenta cinco acusações, incluindo divulgação não autorizada de informações, roubo de propriedade da comunidade e três acusações de violação da Lei de Defesa. Ele se declarou inocente em todas as acusações.

“O governo jogou a cartada da segurança nacional até o fim”, McBride disse a jornalistas fora do tribunal, acrescentando que, sem a evidência de dois especialistas-chave que foram bloqueados, ele tinha muito pouca chance de sucesso.



“Mas eu sempre quis fazer um teste. Acho que as questões só serão ventiladas adequadamente em um julgamento com júri”, disse. ele disse.

O advogado do denunciante, Mark Davis, alegou que os dados em questão eram “não é tão controverso.” Alguns podem supor que foi “identidades de agentes ou códigos”, mas não foi nada disso, ele insistiu. Materiais muito mais sensíveis foram apresentados ao tribunal anteriormente, disse Davis, acrescentando que o juiz tinha o poder de prosseguir com a audiência a portas fechadas, se necessário.

O uso de leis de segurança nacional pelo governo australiano é uma “golpe devastador” pela democracia, disse Kieran Pender, advogado sênior do Human Rights Law Center, pedindo às autoridades que “acabar com este caso injusto.”