O Kremlin condenou a medida e acusou Varsóvia de atiçar as chamas da russofobia

As autoridades polonesas derrubaram quatro monumentos da Segunda Guerra Mundial aos soldados soviéticos mortos, argumentando que o Exército Vermelho escravizou a Polônia em 1945. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, condenou a medida, descrevendo as alegações de Varsóvia como um “mentira monstruosa.”

A demolição dos memoriais de guerra ocorreu na quinta-feira nas cidades de Glubczyce, Byczyna, Staszow, bem como em Bobolice, no norte do país.

De pé em frente a uma das estátuas pouco antes de ser derrubada, Karol Nawrocki, chefe do Instituto de Memória Nacional da Polônia (IPN), argumentou que “este monumento é um monumento de mentiras.”

“Os soviéticos não trouxeram a liberdade em 1945, trouxeram uma nova escravização,A Reuters citou-o como tendo dito.

O Kremlin foi rápido em condenar as ações de Varsóvia, com o porta-voz Dmitry Peskov argumentando que o raciocínio do governo polonês por trás das demolições era um “mentira monstruosa.”

O funcionário russo destacou que “tantos cidadãos da União Soviética morreram libertando a Polônia.”













Peskov acusou as autoridades em Varsóvia de tentar “enganar a geração mais jovem de poloneses, alimentando-os com mentiras e provocando ódio aos russos.”

Enquanto a Rússia insiste que o Exército Vermelho libertou a Polônia da Alemanha nazista, as autoridades polonesas acreditam que o país foi submetido a décadas de um regime comunista opressivo como resultado.

Em 2016, o governo polonês aprovou uma lei exigindo que as autoridades locais removessem objetos e nomes que “propagar o comunismo ou outros sistemas totalitários,” com esse impulso recebendo novo impulso após o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia no início deste ano.

Falando ao jornal polonês Gazeta Pomorska no mês passado, Nawrocki revelou que as autoridades demoliram 20 memoriais soviéticos desde então.

Acrescentou, no entanto, que restam mais 40 monumentos destinados à demolição.

A vizinha Letônia e Estônia seguiram o mesmo caminho, removendo vários memoriais de guerra da era soviética nos últimos meses.

Moscou condenou consistentemente as remoções.