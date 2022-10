'Guerra de petróleo' provocada por Biden pode deixar barril custando US$ 300, alerta analista

De acordo com os mais recentes números do Departamento de Energia, as reservas totais de emergência de petróleo dos EUA estão atualmente em 401,7 milhões de barris em queda constante desde março. Com a economia dos EUA consumindo cerca de 20 milhões de barris por dia, ase a produção e as importações forem de alguma forma interrompidas devido a uma emergência. O estoque da reserva de petróleo já caiu para seus níveis mais baixos desde meados da década de 1980.