Marido de Nancy Pelosi hospitalizado após ataque — CMIO

O marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, Paul, foi agredido violentamente na casa do casal em São Francisco, de acordo com um comunicado do gabinete do político na sexta-feira.

Autoridades locais disseram que o homem, identificado como David Depape, de 42 anos, usou um martelo para atacar Pelosi, um rico empresário e corretor de ações.

O chefe William Scott, da polícia de São Francisco, disse a repórteres que Depape será acusado de tentativa de homicídio.

O New York Times informou que o intruso estava procurando pelo presidente Pelosi e confrontou Pelosi gritando: “Onde está Nancy, onde está Nancy?”

A própria oradora não estava em São Francisco no momento do arrombamento.

“O orador e sua família são gratos aos socorristas e profissionais médicos envolvidos e solicitam privacidade neste momento”, disse. a declaração conclui.

O incidente ocorreu depois que foi revelado no início deste mês que Pelosi, que como presidente da Câmara dos Deputados também é líder de fato do Partido Democrata, disse que teria agredido fisicamente o ex-presidente Donald Trump se ele tivesse aparecido no Capitólio durante os tumultos em Washington.

Em 6 de janeiro, especulou-se que Trump, que insistiu que a eleição de 2020 foi roubada dele por meio de fraude eleitoral, poderia se juntar pessoalmente a uma multidão de manifestantes no prédio do Capitólio para protestar contra a certificação de votos do colégio eleitoral para formalizar a vitória eleitoral de Joe Biden. .

Embora Trump nunca tenha aparecido no Capitólio, um vídeo não divulgado anteriormente divulgado pela CNN revelou que Pelosi disse na época: “Espero que ele venha, vou dar um soco nele.” Ela acrescentou que provavelmente “vai para a cadeia” pelo ataque, mas afirmou que era uma consequência que ela seria “feliz” aceitar.













Paul Pelosi, um capitalista de risco, recentemente se viu no centro de um suposto desastre de insider trading depois de fazer uma série de grandes negociações de ações, elevando a riqueza acumulada da dupla para pelo menos US$ 46,1 milhões, de acordo com uma análise do Business Insider.

O ex-corretor da bolsa Jordan Belfort – autor do livro de memórias do Lobo de Wall Street e a inspiração para o filme de mesmo nome de Martin Scorses – descreveu o recorde de negociação de ações de Paul Pelosi como sendo “incrivelmente preciso”, afirmando que ele é “basicamente muito mais inteligente que Warren Buffet, por algum motivo.”

Vários políticos de ambas as ilhas estão agora pedindo para proibir os legisladores e seus cônjuges de jogar no mercado de ações, sugerindo que Nancy Pelosi pode ter fornecido informações confidenciais ao marido sobre empresas que ela deveria estar regulando.