Polônia expressa interesse em implantar armas nucleares dos EUA no seu território

Anteriormente, o presidente polonês Andrzej Duda disse que a implantação de armas nucleares dos EUA é um tópico aberto. Ele considera que a Polônia poderia participar do programa Nuclear Sharing (Compartilhamento Nuclear). No âmbito deste programa os países europeus da OTAN implantam e guardam armas nucleares americanas.

“Investimos constantemente em novas instalações para as tropas norte-americanas […] Gastaremos fundos adicionais, em particular para aumentar as bases militares no leste de nosso país”, declarou ele.