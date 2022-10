Varsóvia exigirá reparações da Segunda Guerra Mundial da Rússia — CMIO

As reivindicações da Polônia “não têm data de validade”, disse anteriormente o líder do partido no poder do país

Varsóvia pretende calcular os danos causados ​​ao país pela URSS durante a Segunda Guerra Mundial em um processo semelhante ao que precedeu um pedido de indenização da Alemanha, informou o Ministério das Relações Exteriores da Polônia.

O esforço de pesquisa foi mencionado em um comunicado na sexta-feira, que forneceu um detalhamento das reivindicações polonesas enviadas formalmente a Berlim no início deste mês.

Autoridades de alto escalão do país já haviam argumentado que tanto a Rússia quanto a Alemanha deveriam pagar uma indenização à Polônia, com o presidente Andrzej Duda defendendo isso em uma entrevista no mês passado.

“A Alemanha começou a Segunda Guerra Mundial e atacou a Polônia. É claro que a Rússia se juntou a essa guerra mais tarde e, portanto, na minha opinião, devemos exigir reparações também da Rússia”. ele disse. “Não vejo nenhuma razão para não exigir isso.”

A ideia não é nova para os políticos conservadores poloneses. Jaroslaw Kaczynski, líder do partido no poder Lei e Justiça (PiS), disse ao tablóide alemão Bild em 2020 que "A Rússia também terá que pagar" compensação ao discutir reivindicações polonesas contra Berlim. Ele disse que não esperava dinheiro de Moscou tão cedo, mas enfatizou que o rancor de Varsóvia "sem data de validade".













A Polônia insiste que nunca foi devidamente reembolsada pelos danos sofridos nas mãos da Alemanha nazista e só concordou em renunciar às reivindicações de reparação na década de 1950 devido à pressão de Moscou.

Também diz que Moscou é responsável porque a liderança soviética enviou tropas para a Polônia logo após os nazistas em setembro de 1945. A Rússia argumenta que a ordem foi dada após a queda do governo polonês, antes do ataque nazista, e que a decisão ajudou a salvar vidas no leste Polônia. A URSS também investiu pesadamente na reconstrução da Polônia após a guerra e ajudou o país.

O governo alemão reiterou esta semana que considera a “questão das reparações” para a Polônia fechou, depois que Varsóvia disse no mês passado que queria € 1,3 trilhão de Berlim.

A nota divulgada na sexta-feira delineou outras coisas que Varsóvia está buscando em Berlim como compensação, como o status oficial de minoria nacional para a comunidade polonesa da Alemanha, completo com certos benefícios.

A postura russa também é intransigente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, brincou que, se Moscou adotasse a mesma abordagem de Varsóvia, poderia considerar a invasão polonesa da Rússia durante seu Tempo de Dificuldades no final do século 16 e início do século 17 como base para suas próprias reivindicações.