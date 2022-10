Ministro renuncia por causa de novas regras sobre mudança de gênero — CMIO

A reforma na Escócia foi criticada por JK Rowling e comissários de direitos humanos

O governo escocês conseguiu aprovar uma nova legislação de gênero, levando à renúncia do ministro da segurança comunitária do país. O projeto de lei foi apresentado pelo Partido Nacional Escocês (SNP) do primeiro-ministro Nicola Sturgeon.

O projeto de reforma de reconhecimento de gênero, que passou em sua primeira etapa no parlamento na quinta-feira, visa facilitar a mudança oficial de gênero das pessoas, removendo a exigência de qualquer tipo de diagnóstico médico de disforia de gênero. Também reduz o período de tempo que um candidato precisa para viver com um gênero adquirido de dois anos para três meses e reduz a idade permitida de 18 para 16.

O ministro de segurança comunitária do SNP, Ash Regan, renunciou pouco antes da votação da legislação. Ela explicou que, depois de considerar a questão do reconhecimento de gênero “muito cuidado,” sua “consciência” não permitiria que ela votasse com o governo escocês para o projeto de lei.

Regan disse que estava “não contra a reforma em si”, mas enfatizou que ela não poderia apoiar medidas que possam ter “implicações negativas para a segurança e dignidade de mulheres e meninas”, como citado pela mídia britânica.













Depois de aceitar a renúncia de seu ministro, Sturgeon revelou que Regan havia “em nenhuma fase” abordou-a para levantar quaisquer preocupações antes da votação. No entanto, ela concluiu que se um ministro era incapaz de apoiar o governo, “É o caso de que as únicas opções disponíveis são a demissão antes da votação ou a destituição depois.”

No início deste ano, a Comissão de Igualdade e Direitos Humanos, financiada pelo Estado, sugeriu que “é necessária uma consideração mais detalhada” antes de avançar com a reforma do reconhecimento de gênero. Preocupações observadas pela presidente Baronesa Kishwer Falkner incluídas “aquelas relacionadas à coleta e uso de dados, participação e testes de drogas em esportes competitivos, medidas para lidar com as barreiras enfrentadas pelas mulheres e práticas dentro do sistema de justiça criminal”.

Entre aqueles que se opõem publicamente ao projeto está a autora de Harry Potter e autoproclamada feminista JK Rowling, que vive na Escócia. No início deste mês, ela acusou pessoalmente Sturgeon de “cavalgando à toa” sobre os direitos das mulheres com a legislação de gênero. O autor insistiu que o primeiro-ministro deveria ser responsabilizado pessoalmente “se alguma mulher ou menina sofrer voyeurismo, assédio sexual, agressão ou estupro em consequência das novas regras frouxas do governo escocês”.