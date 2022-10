Silêncio sobre ocupação israelense enfraqueceu o direito internacional, diz ONU

Relatora especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos no Território Palestino ocupado, Francesca Albanese pediu que o mundo reconheça a “, segregacionista e repressiva” de Israel.

Albanese também questionou o silêncio da comunidade internacional sobre o assunto, segundo informações do jornal Arab News.

“O que é preciso para as pessoas verem que 55 anos de brutalidade, ocupação e botas no chão são realmente uma ocupação?”, perguntou.

Segundo ela, essa “excepcionalidade” que foi concedida às autoridades israelenses, em particular pelos países ocidentais, enfraqueceu a força do direito internacional e estabeleceu um precedente negativo.

Albanese criticou os Estados ocidentais por repetidas objeções ao reconhecimento da realidade da vida dos palestinos e às violações do direito internacional por parte de Israel.

Ela descreveu o comportamento dos Estados ocidentais em apoiar a ocupação e as ações de Israel como uma forma de “fraternidade” e “protecionismo”. “Ainda estamos na estaca zero em termos de avanço, e a ocupação se tornou mais cruel”, disse.

As autoridades israelenses se recusam a se envolver com sua missão, e o embaixador do país na ONU recusou todos os pedidos de reunião ou comunicações.