Zuckerberg ‘será dono de seus olhos’, adverte Snowden – CMIO

O denunciante sugere que os preços das ações da Meta são temporários e a empresa ainda pode representar uma ameaça à humanidade

O preço do mercado de ações da Meta Platforms, controladora do Facebook, caiu depois que os lucros divulgados pela empresa ficaram aquém das expectativas na quarta-feira.

No entanto, o denunciante e defensor da privacidade Edward Snowden alertou contra a celebração da queda da empresa muito cedo, sugerindo que ela ainda pode se recuperar e representar uma ameaça à sociedade.

“Claro que ria da queda das ações de Zuckerberg” Snowden twittou na quinta-feira, acrescentando que as pessoas não devem esquecer que “em cinco anos ele vai ter seus olhos e pausar os anúncios toda vez que você piscar.”

Esta não é a primeira vez que o denunciante da NSA, que atualmente reside na Rússia e recentemente obteve a cidadania russa, critica o gigante da mídia social e seu criador Mark Zuckerberg, particularmente em relação às suas ambições de metaverso.

Em um tweet em agosto do ano passado, Snowden criticou o metaverso VR/AR do Meta como “roubar e reembalar” o conceito VRchat e prendendo os usuários em um “local de trabalho de baixa rez” e “cortando as pernas”.

com certeza ria da queda das ações de zuckerberg, mas lembre-se que em cinco anos ele vai ter seus globos oculares e pausar os anúncios toda vez que você piscar pic.twitter.com/607z7g7iQW — Edward Snowden (@Snowden) 27 de outubro de 2022

Enquanto ele acredita que a ideia de reuniões de realidade virtual vai ser um “aplicativo matador”, Snowden argumentou que a empresa de Zuckerberg “foi ao extremo para provar que não se pode confiar em respeitar os limites exigidos para reuniões privadas”.

A tentativa da Meta de criar seu próprio metaverso repetidamente se deparou com problemas, apesar de bilhões sendo investidos no projeto. Os últimos ganhos trimestrais da empresa revelaram que sua divisão Reality Labs – que inclui seu projeto metaverse – perdeu cerca de US$ 3,7 bilhões em operações. A divisão acabou perdendo um total de US$ 9,4 bilhões até agora este ano e US$ 6,9 bilhões no ano anterior.













Os críticos agora estão pedindo a Zuckerberg que abandone seu pivô astronomicamente caro para o mundo virtual 3D, com alguns argumentando que simplesmente não é “pagando.” Vários acadêmicos e defensores da privacidade também expressaram preocupação de que os mundos virtuais possam ser explorados por empresas que buscam monetizá-los e controlá-los.

Dr. David Reid, professor de IA e computação espacial da Liverpool Hope University, alertou em 2021 que, embora o metaverso tenha “vantagens fantásticas”, também vem com “perigos terríveis”.

Reid disse que a criação de uma realidade mista, misturando o mundo digital e real, pode ver um futuro onde quem a controla “Basicamente terá controle sobre toda a sua realidade.”

Snowden também se pronunciou na sexta-feira sobre a aquisição do Twitter por Elon Musk, concordando com a posição do bilionário sobre a censura de mídia social, dizendo que “claramente foi longe demais.”