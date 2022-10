China acusa nova estratégia dos EUA: armas nucleares para 'promover objetivos geopolíticos'

As declarações foram feitas pelo porta-voz Wang Wenbin. Segundo apuração da agência Xinhua, ele fez críticas específicas à Revisão da Postura Nuclear (NPR, na sigla em inglês) divulgada ontem (27) pelo Pentágono.

No entendimento do chanceler chinês, “ os EUA pretendem usar armas nucleares como um instrumento para promover objetivos geopolíticos e ir totalmente contra a expectativa internacional de prevenir uma guerra nuclear”.

“A política dos EUA reflete sua lógica hegemônica de buscar a superioridade militar absoluta , o que estimulará uma corrida armamentista nuclear”, denunciou Wang, que também abordou a presença nuclear dos EUA no Pacífico Sul e as acusações de Washington contra a China.

O relatório do Pentágono sugeriu o fortalecimento de alianças com Coreia do Sul, Japão e Austrália “para garantir uma combinação eficaz de capacidades, conceitos, desdobramentos, exercícios e opções personalizadas para impedir e, se necessário, responder à coerção e agressão”.