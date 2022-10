Moscou afirma que mais de 70 navios foram detidos por violar regras do acordo alimentar do mar Negro

“Durante a implementação da ‘iniciativa do mar Negro’, mais depor violações sistemáticas relacionadas ao não cumprimento das regras de navegação no corredor marítimo e tentativas de contrabando em esconderijos especialmente equipados”, afirmou em comunicado sobre a implementação dos acordos de Istambul, a exportação de alimentos ucranianos e a normalização das exportações agrícolas russas.

“Esses abusos do corredor humanitário não podem ser ignorados, especialmente devido à investigação em andamento sobre as rotas usadas para entregar os explosivos para o ataque terrorista na ponte da Crimeia em 8 de outubro”, observou também o ministério russo.

Em 22 de julho, dois documentos inter-relacionados foram assinados em Istambul para tratar do fornecimento de alimentos e fertilizantes aos mercados mundiais. Os documentos constituem um único pacote. O primeiro, um memorando, prevê o compromisso da ONU de suspender várias restrições à exportação de produtos agrícolas e fertilizantes russos para os mercados mundiais. O segundo define um algoritmo para a exportação de produtos agrícolas ucranianos de portos do mar Negro controlados pela Ucrânia. No entanto, como aponta Moscou, o acordo ainda não está funcionando no que diz respeito às exportações da Rússia. O acordo de grãos expira no dia 19 de novembro deste ano, mas as perspectivas de sua extensão ainda não estão claras.