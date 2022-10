Deputados canadenses reconhecem genocídio em escolas residenciais — CMIO

Os legisladores condenaram unanimemente as instalações para crianças indígenas depois que o Papa usou palavras semelhantes

A Câmara dos Comuns do Canadá votou por unanimidade para aprovar uma medida condenando as escolas residenciais notoriamente abusivas do país para crianças indígenas como genocídio na quinta-feira.

“Hoje eu levanto sobreviventes, famílias e comunidades que se sacrificaram tanto para que as pessoas em todo o Canadá conheçam a verdade; que o que aconteceu em escolas residenciais foi um genocídio”, disse a deputada do Winnipeg Center Leah Gazan, que apresentou a moção, em um comunicado após a votação. Ela agradeceu a seus colegas legisladores por “reconhecendo a verdade da história do Canadá.”

"Estou ansioso para trabalhar com o governo para garantir que a vontade do parlamento seja honrada ao reconhecer formalmente as escolas residenciais como um genocídio", ela continuou, acrescentando que "sobreviventes não merecem menos."













A moção afirma que as escolas, que o governo canadense forçou cerca de 150.000 crianças das Primeiras Nações, Metis e Inuit a frequentarem entre 1870 e 1997, atenderam à definição de genocídio da ONU, significando uma intenção de destruir “no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso.”

Embora a compreensão popular do termo geralmente o interprete como matar membros do grupo-alvo, a definição também inclui “infligir deliberadamente ao grupo condições de vida calculadas para provocar sua destruição física total ou parcial; impor medidas destinadas a prevenir nascimentos dentro do grupo,” e “transferir à força crianças do grupo para outro grupo.”

Embora Gaza já tivesse tentado introduzir tal medida em junho, não obteve aprovação unânime na primeira vez. A mudança de opinião dos legisladores pode ser atribuída às palavras do Papa Francisco, que usou a palavra “genocídio” para descrever as escolas – muitas das quais eram administradas pela Igreja Católica – após sua visita ao Canadá em julho.

Um relatório de 2015 da Comissão de Verdade e Reconciliação detalhou abusos físicos e sexuais flagrantes, más condições de vida e desnutrição em escolas residenciais, descrevendo-os como “genocídio cultural.” Cerca de 3.200 alunos morreram de tuberculose e outras doenças, embora se acredite que o número real seja maior. Apesar de cerca de 37.951 reclamações de sobreviventes de abuso sexual ou físico, menos de 50 ex-funcionários foram condenados por abusar dos alunos.

As escolas arrancaram as crianças indígenas de suas famílias e comunidades e buscaram assimilá-las na sociedade canadense, inclusive por meio da conversão religiosa. Enquanto a Igreja Católica Romana operava cerca de três quintos das escolas, eles não tinham o monopólio da conversão dos nativos – a Igreja Anglicana operava um quarto das escolas e as Igrejas Unida e Presbiteriana dividiam o resto. Os alunos foram fortemente desencorajados a aderir às suas tradições culturais, muitas vezes até recebendo novos nomes.