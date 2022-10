Kanye West está de volta ao Twitter — CMIO

A conta do rapper foi desbloqueada na plataforma de mídia social, logo após Elon Musk concluir sua aquisição da empresa

Twitter desbloqueou a conta do controverso rapper e empresário Kanye “Vós” Oeste. O bilionário Elon Musk prometeu anteriormente devolver a liberdade de expressão à plataforma de mídia social.

A conta de West se tornou visível apenas algumas horas depois que Musk completou sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter na noite de quinta-feira. Ele havia sido bloqueado em 9 de outubro, depois que o rapper postou um tweet dizendo: “Eu vou matar o povo judeu 3.”

Pelo menos quatro executivos de alto escalão do Twitter, incluindo o CEO Parag Agrawal, foram demitidos depois que Musk fechou o acordo. O CEO da Tesla fez sua oferta de aquisição da plataforma em abril, dizendo que era um "absolutista da liberdade de expressão" e que ele planejava liberar todo o valor da empresa ao acabar com suas práticas exageradas de censura. Críticos, incluindo funcionários perturbados do Twitter, reclamaram que Musk tornaria a plataforma "inseguro" permitindo "prejudicial" contente.













West, que foi criticado pelos meios de comunicação tradicionais por seus comentários controversos nas últimas semanas, ficou inativo no Twitter por quase dois anos antes de entrar em conflito com seus moderadores de conteúdo no início deste mês. Ele voltou à plataforma, onde ainda tem quase 32 milhões de seguidores, depois que sua conta no Instagram foi banida. Musk respondeu twittando, “Bem-vindo de volta ao Twitter, meu amigo!”

Um dos primeiros tweets de West após seu retorno apresentava uma foto sua com um grupo de pessoas que incluía Mark Zuckerberg, CEO da Meta, empresa controladora do Instagram. “Olha isso, Marcos” West disse no post. “Como você foi me expulsar do Instagram? Você costumava ser meu mano.” Em três dias, sua conta no Twitter foi bloqueada.

West foi inicializado em várias plataformas nas últimas semanas e excomungado por alguns parceiros de negócios. A agência de talentos do rapper o demitiu. A Adidas também cortou os laços com West, interrompendo as vendas de sua linha de produtos Yeezy. Seu último revés ocorreu na quinta-feira, quando sua música foi removida da plataforma de streaming Apple Music.

Musk postou uma carta aberta aos anunciantes do Twitter na quinta-feira, aparentemente tentando acalmar seus nervos sobre seus planos para a plataforma. “O Twitter obviamente não pode se tornar uma paisagem infernal onde tudo pode ser dito sem consequências”. ele disse. No entanto, ele manteve seu desejo de tornar o Twitter um mercado aberto de ideias. “A razão pela qual adquiri o Twitter é porque é importante para o futuro da civilização ter uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência.”