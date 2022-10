Polônia publica lista de suas demandas à Alemanha para compensar danos da 2ª Guerra Mundial

Anteriormente, as autoridades polonesas afirmaram que estão exigindo que a Alemanha pague cerca de US$ 1,3 trilhão (aproximadamente R$ 6,9 trilhões) como compensação pelos danos infligidos durante a última grande guerra. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia enviou a respectiva nota à Alemanha no início de outubro deste ano.