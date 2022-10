General Motors suspendeu publicidade no Twitter

A montadora, rival da Tesla, fabricante de carros elétricos liderada por Musk, teria dito que estava pausando anúncios enquanto avalia novas políticas do Twitter. Segundo a CNBC, a GM continuará usando a rede social para interagir com os clientes, mas não pagará por publicidade.

“Estamos trabalhando com o Twitter para entender a direção da plataforma sob a liderança de seu novo proprietário. Como de costume, com mudanças significativas no trabalho da plataforma de mídia, suspendemos temporariamente a veiculação de publicidade paga. A interação com os clientes no Twitter será continue”, o canal de TV cita o texto do comunicado da montadora.