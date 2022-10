A conversa de Elon Musk sobre liberdade no Twitter aciona comissário da UE – CMIO

Thierry Breton alertou o novo dono do Twitter que sua plataforma de mídia social terá que “voar de acordo com nossas regras” na Europa

O tweet comemorativo de Elon Musk ao completar sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter aparentemente atingiu um nervo de um alto funcionário da UE, que alertou o bilionário que, pelo menos na Europa, o discurso não será totalmente gratuito na plataforma de mídia social.

A troca entre Musk e Thierry Breton, o comissário da UE para o mercado interno, começou na noite de quinta-feira, depois que o bilionário fechou sua controversa aquisição do Twitter. Musk postou um tweet dizendo: “O pássaro está solto”, aparentemente aludindo ao mascote da empresa e seus planos de tornar a plataforma um bastião da liberdade de expressão. Breton respondeu algumas horas depois, dizendo: “Na Europa, o pássaro voará de acordo com nossas regras.”

A Lei de Serviços Digitais da UE, que foi aprovada no início deste ano, exigirá que as principais plataformas de mídia social tenham sistemas fortes de moderação de conteúdo que possam censurar rapidamente material como “discurso de ódio”, incitação ao terrorismo e informações que os burocratas do bloco consideram falsas. Quando a nova lei entrar em vigor em 2024, as multas por violações chegarão a 6% da receita anual da empresa, o que equivale a mais de US$ 300 milhões no caso do Twitter.

Desde que revelou sua oferta de aquisição do Twitter em abril, Musk se declarou um “absolutista da liberdade de expressão” e falou repetidamente da necessidade de uma democracia funcional para permitir que os cidadãos falem livremente. Ele disse na quinta-feira que estava comprando o Twitter porque era “É importante para o futuro da civilização ter uma praça comum digital, onde uma ampla gama de crenças possa ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência.”













Críticos, incluindo funcionários perturbados do Twitter, levantaram temores de que Musk faça a plataforma “inseguro” permitindo “prejudicial” contente. Em maio, mais de duas dúzias de grupos ativistas, incluindo organizações financiadas pelo bilionário George Soros, pediram aos anunciantes do Twitter que boicotassem o Twitter se Musk completasse sua aquisição da empresa. Os grupos chamaram o acordo de “ameaça direta à segurança pública”.

Musk postou uma mensagem aberta aos anunciantes na quinta-feira, garantindo-lhes que o Twitter não se tornaria “uma paisagem infernal onde tudo pode ser dito sem consequências.” Ele disse que a empresa cumpriria todas as leis aplicáveis ​​e seria “Caloroso e acolhedor para todos.” Mas ele também falou em comprar a empresa porque ama a humanidade e vê a necessidade de um mercado aberto de ideias.

Um indicador precoce de como Musk se inclinará em termos de liberdade versus regulamentação de comentários ofensivos pode ter ocorrido na sexta-feira, quando o Twitter desbloqueou a conta do rapper Kanye West. O Twitter e outras plataformas iniciaram West no início deste mês, depois que ele postou um tweet dizendo: “Eu vou matar o povo judeu 3.”

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, expressou dúvidas em abril de que um “paleta completa” de opiniões seria permitidod em qualquer plataforma de mídia social ocidental. “Já ouvimos da Europa que eles não permitirão liberdade absoluta lá” disse ele, referindo-se a um aviso anterior de Breton a Musk. Na época, o comissário disse ao Financial Times, “Pelo menos sabemos o que dizer a ele: ‘Elon, existem regras. Você é bem-vindo, mas estas são as nossas regras. Não são as suas regras que se aplicam aqui’”.