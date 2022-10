EUA contrabandeiam trigo e petróleo bruto do nordeste da Síria para o Iraque, relata mídia

A imprensa síria voltou a denunciar o contrabando sistemático, organizado pelos militares dos EUA, de mercadorias básicas para fora da Síria. A prática tornou-se comum durante a ocupação do Exército dos Estados Unidos no nordeste sírio.

Segundo a agência SANA, um comboio de quase duas dúzias de caminhões e navios-tanque do Exército dos EUA transportou toneladas de grãos e petróleo bruto da província de Al-Hasakah para a região do Curdistão, no norte do Iraque.

Fontes locais, pedindo anonimato, disseram à agência que 22 veículos militares carregados com trigo e petróleo bruto passaram pela fronteira de Al-Waleed e entraram nos territórios iraquianos.

Damasco aponta que a ocupação visa saquear os recursos naturais do país. O ex-presidente dos EUA Donald Trump admitiu em várias ocasiões que as forças americanas estavam no país árabe por sua riqueza em petróleo.

mais um ataque químico de bandeira falsa contra civis na província de Idlib, no noroeste, para implicar as forças do governo sírio. Enquanto isso, o Ministério da Defesa da Rússia alertou que membros de grupos terroristas planejavam realizar, no noroeste, para implicar as forças do governo sírio.

Segundo o major-general Oleg Yegorov, vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação para a Síria, a Rússia está ciente de que terroristas pretendem usar projéteis contendo materiais tóxicos contra pessoas comuns para, depois, acusar as tropas do governo sírio de ataques a civis.

que supervisionou a destruição do armamento. Vale lembrar que a Síria entregou seu estoque de armas químicas, em 2014, para uma missão conjunta liderada pelos Estados Unidos e pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPAQ),

